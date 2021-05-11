في أول تواصل بينهما.. عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رسالة خطية من نظيره الأمريكي جو بايدن حول التطورات بالمنطقة والعلاقات الثنائية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الرسالة "تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين".

ويعد هذا أول تواصل بين الجانبين منذ انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي أبريل/ نيسان الفائت، أعلنت الولايات المتحدة عزمها استئناف المساعدات التي جمدتها الإدارة الأمريكية السابقة للشعب الفلسطيني.

وعمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال فترة رئاسته (2016 ـ 2020)، على قطع تدريجي للمساعدات المالية التي كانت مخصصة للفلسطينيين في ميزانية الولايات المتحدة منذ عقود.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت في أبريل الماضي، أن عباس رفض الرد على اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، قبل نحو شهر ونصف من نشرها للخبر.

وذكرت أن تبرير الرئيس الفلسطيني هو أن البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، تستوجب على الرئيس الأمريكي أن يتصل به، وليس وزير الخارجية.

ومنذ الاثنين، استشهد 26 فلسطينيا وأصيب قرابة 850 بجراح، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينيتين.