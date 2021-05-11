مقاتلات إسرائيلية تقصف منازل ومدرسة ومصنعا للبلاستيك في غزة

واصلت مقاتلات إسرائيلية، الثلاثاء، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت منازل مدنيين ومدرسة ومصنعا للبلاستيك.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لجمعية "الصلاح الخيرية" (تديرها حماس) في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأضاف نقلا عن شهود عيان، أن هذا الاستهداف "خلف دمارا كبيرا في المدرسة".

وأشار، نقلا عن شهود عيان، إلى أن الطائرات الإسرائيلية "استهدفت أيضا مصنعا للبلاستيك شرق مدينة غزة، ما تسبب باشتعال النيران داخله".

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية "عددا من المنازل في مناطق متفرقة من القطاع" غير معروف عددها حتى اللحظة، وفق الشهود.

وسبق وأن قصفت الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق اليوم شقة سكنية في حيّ الرمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا مهجورا في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بحسب المراسل.

وأشار نقلا عن شهود عيان، أن الطائرات الحربية "استهدفت مواقعا مختلفة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع".

ومنذ مساء الإثنين، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت حتى ظهر الثلاثاء، عن استشهاد 26 فلسطينياً، وإصابة 122 آخرين بجراح مختلفة.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش أنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 ناشطا من حركة "حماس"، منذ بدء هجماته على القطاع، في عملية أسماها "حارس الأسوار"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.

وانتقل التوتر إلى غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية، إسرائيل مهلة حتى 15:00 (ت.غ) من مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.