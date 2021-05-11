مواجهات عنيفة في "اللد" بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية

شهدت مدينة اللد وسط إسرائيل، الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية خلال جنازة شاب فلسطيني استشهد مساء الإثنين برصاص مستوطن، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن متظاهرين من العرب في إسرائيل أصابوا شرطيين اثنين بجروح طفيفة بعد رشقهم بالحجارة .

كما شهدت المواجهات إحراق سيارة تابعة للشرطة الإسرائيلية، بحسب المصدر ذاته.

وشيع المئات من سكان المدينة شابا يبلغ من العمر 25 عاما، كان قتل الاثنين برصاص مستوطن إسرائيلي في المدينة، بحسب المصدر ذاته.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إسرائيليا (34 عاما) من سكان اللد يشتبه في إطلاقه النار على الشاب وقتله وإصابة آخرين أحدهما بجروح وصفت بالخطيرة.

والإثنين، شهدت عدد من المدن العربية داخل إسرائيل، تظاهرات "نصرة للقدس والمسجد الأقصى"، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات المحتجين.

وفي مدينتي اللد والرملة (وسط)، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 16 متظاهرا، قالت إنهم رشقوا عناصرها بالحجارة والألعاب النارية وأشعلوا إطارات السيارات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.