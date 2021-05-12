إصابة 3 جنود إسرائيليين بعد استهداف مركبتهم بصاروخ موجه

أعلنت كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة، فيما أقرت إسرائيل بالحادثة وأعلنت تسجيل 3 إصابات "خطيرة" إثرها.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب الأربعاء، إنها "استهدفت جيباً إسرائيلياً بصاروخ موجه شمالي قطاع غزة".

من جهتها، أكدت هيئة البث العبرية تسجيل 3 إصابات "خطيرة" بصاروخ مضاد للدروع أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ووصفت الهيئة عبر موقعها حالة اثنين من المصابين بـ"الخطيرة جدا"، والإصابة الثالثة بـ"الخطيرة".

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن 5 إسرائيليين قتلوا بقصف الصواريخ من قطاع غزة خلال اليومين الأخيرين.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "قتل 5 في قصف صاروخي في اللد وريشون لتسيون (وسط) وعسقلان (جنوب)".

وتابعت أن 200 إسرائيلي أصيبوا في هذه الأحداث، دون أن تفصل طبيعة الإصابات.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، باندلاع جولة القتال الحالية بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، التي بدأت مساء الاثنين الماضي.

وشن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق عدة بمحافظات غزة أسفرت عن استشهاد 39 فلسطينيا، و3 آخرين في الضفة.

والثلاثاء، تدهورت الأمور بشكل كبير، وغير مسبوق، عقب لجوء إسرائيل لسياسة تدمير الأبراج السكنية بغزة، ورد حركة "حماس" بإطلاق عشرات الصواريخ نحو وسط إسرائيل.