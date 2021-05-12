إصابة 7 من المعتكفين بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

تجددت المواجهات العنيفة فجر اليوم في البلدة القديمة من القدس، خاصة داخل المسجد الاقصى بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال باحاته وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ما أدى إلى إصابة 7 من المعتكفين.

واندلعت مواجهات فجر هذا اليوم في العديد من الأحياء، خاصة في مخيمي قلنديا وشعفاط وفي بلدات العيسوية، الطور، عناتا، الرام، وحزما.

ففي مخيم قلنديا أصيب 4 شبان بالرصاص الحي في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، ودارت صدامات منذ ساعات المساء تجددت فجر اليوم.

وأطلق مسلحون النار على دورية لجيش الاحتلال على المدخل الرئيس لبلدة عناتا شمال شرق القدس، في وقت هاجم شبان بالزجاجات الحارقة والمفرقعات جنود الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط العسكري شمالي القدس، وأصيب في ذلك 7 شبان بالرصاص المطاطي.

وكان شبان قد أضرموا النار فجر اليوم في منشآت تابعة لمعسكر لجيش الاحتلال في الرام، وسط مواجهات استمرت حتى ساعات فجر اليوم.

كما هاجم شبان من بلدة حزما مركبات وحافلات لجنود الاحتلال ومستوطنيه على الشارع الرئيس المحاذي للبلدة، ورد جنود الاحتلال باقتحام البلدة ومطاردة الشبان واعتقال اثنين منهم.

واندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في القدس المحتلة، وفي معظم الأحياء والقرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بالمدينة المقدسة حيث سجلت عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والمياه العادمة.

وتفجرت المواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال العنيف للمسجد الأقصى بعد صلاة التراويح وإطلاقها الرصاص المطاطي على مئات المعتكفين قبل أن تطاردهم وتعتدي عليهم بالضرب وتغلق عليهم مساجد القبلي والمرواني وباب الرحمة ثم تمطرهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

يأتي هذا الاعتداء الجديد على الأقصى الليلة الماضية بعد خروج آلاف المصلين بمسيرة في ساحات الأقصى، ورددوا بهتافات مؤيدة لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس.