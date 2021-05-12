ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 53

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 53 شهيداً.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن من بين الشهداء 14 طفلاً و 3 سيدات، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 320 إصابة.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، والاقتحام المتكرر للأقصى المترافق مع الاعتداء على المصلين، باندلاع جولة القتال الحالية بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

والثلاثاء، تدهورت الأمور بشكل كبير، وغير مسبوق، عقب لجوء إسرائيل لسياسة تدمير الأبراج السكنية بغزة، ورد حركة "حماس"، بإطلاق عشرات الصواريخ نحو وسط إسرائيل.

وفجر الأربعاء، أفاد مراسل الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية، أسقطت خلال دقائق معدودة، عشرات القنابل المتفجرة على عدة أماكن في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.