المقاتلات الإسرائيلية تدمر برجا من 14 طابقا وسط مدينة غزة

دمرت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، برجا سكنيا وتجاريا يقع في أكثر المناطق حيوية وسط مدينة غزة، وهو الثالث منذ بدء التصعيد مساء الاثنين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ برج "الشروق" المكون من 14 طابقا، في شارع "عمر المختار" وسط مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن الصواريخ الإسرائيلية، تسببت بانهيار البرج بشكل كامل، كما أحدثت أضرارا كبيرة في المباني والمنشآت المجاورة له.

كما أسفر القصف "العنيف" عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة به.

ويضم البرج المستهدف، حسب المصادر، عددا من الشقق السكنية لكن معظمه كان يضم مكاتب شركات ومؤسسات صحفية، إضافة إلى العديد من المحال التجارية.

وفجر الأربعاء، قصف الجيش الإسرائيلي بعدة صواريخ برج "الجوهرة" المكون من 9 طوابق، في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما تسبب بتدمير كبير في المبنى حتى بات على وشك الانهيار.

كما دمرت المقاتلات الإسرائيلية، الثلاثاء، برج "هنادي" المكوّن من 13 طابقا غرب مدينة غزة.

ومنذ الاثنين، استشهد 56 فلسطينيا وأصيب نحو 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، ومواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.