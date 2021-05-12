عباس: القدس خط أحمر ولا سلام أو استقرار إلا بتحريرها

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، إن "القدس خط أحمر ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف عباس، في كلمة متلفزة، قبيل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة برام الله، أن‎ "شعبنا قال كلمته ونحن معه نريد مستقبلا بلا عدوان وبلا استيطان".

وأردف: "نواصل التحرك والعمل لوقف العدوان الهمجي على شعبنا في القدس وغزة والضفة".

وأوضح قائلا: "تحركنا على كل المستويات التزاما بمسؤوليتنا الوطنية وسنواصل العمل بكل ما يمكن للدفاع عن شعبنا وكف الاحتلال عن مقدساتنا وسندرس اليوم كل خياراتنا".

وزاد: "في كل يوم تجري اتصالات بيننا وبين أمريكا لنقول لهم كفى".

ووجه رسالة للولايات المتحدة وإسرائيل قائلا: "طفح الكيل. ارحلوا عنا، سنبقى شوكة في عيونكم، لن نغادر وطننا، انهوا احتلالكم لبلادنا اليوم وليس غدا".