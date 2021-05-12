غانتس: لا تاريخ محددا لإنهاء الهجمات على غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إنه لا تاريخ محددا لإنهاء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "سيواصل الجيش الإسرائيلي هجماته حتى تحقيق سلام كامل وطويل الأمد".

وأردف غانتس: "لا يوجد تاريخ انتهاء ولن نتلقى خطبا أخلاقية من أي منظمة حول حقنا في حماية مواطني إسرائيل".

وأشار إلى أنه "أجرى اليوم تقييما للوضع في مدينة عسقلان" (المحاذية لقطاع غزة) دون مزيد من التفاصيل.

وزاد: "في غزة تسقط أبراج وتدمر أنفاق ويستهدف قادة"، في إشارة إلى الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.

وقتلت غارات الجيش الإسرائيلي، منذ الاثنين، 48 فلسطينيا، بينهم أطفال، في غزة، بعد أن قصفت فصائل المقاومة القدس ومستوطنات بالصواريخ؛ إثر رفض الاحتلال الاستجابة لمهلة من الفصائل لسحب جنوده من الأقصى و"الشيخ جراح" والإفراج عن المعتقلين.