غزة.. ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 30 شهيدا و203 جرحى

ارتفعت حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إلى 30 شهيدا و203 جرحى، وفق إحصائية رسمية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن 30 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء التصعيد (الإثنين) وحتى الساعة 10:45 من مساء الثلاثاء (19.45ت.غ).

وأوضحت الصحة أن من بين الشهداء 10 أطفال وسيدة، إضافة إلى 203 إصابات بجراح مختلفة.

ومنذ مساء الإثنين، تشن إسرائيل غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، بينما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على مدن إسرائيل.

وقتل 3 إسرائيليين وأصيب 31 آخرون جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وفق هيئة الإسعاف العبرية (نجمة داود الحمراء).

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.