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فرنسا تطلب من الولايات المتحدة التدخل فيما يجري في القدس وغزة

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 12.05.2021 11:30
مظاهرة داعمة للفلسطينيين في لندن الفرنسية مظاهرة داعمة للفلسطينيين في لندن (الفرنسية)

طلب وزير الخارجية الفرنسي للشؤون الأوروبية من الولايات المتحدة التدخل لوضع حد لأعمال العنف المتجددة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف كليمان بون على قناة "فرانس 2" التلفزيونية الأربعاء: "نحن بحاجة إلى تدخل أميركي. من الواضح أنهم (الأميركيون) هم الذين ما زالوا يملكون الروافع الدبلوماسية الرئيسية حاليا، رغم أنه ينبغي لأوروبا أن تكون أكثر حضورا".

وتابع "هناك تصعيد كبير ومن الضروري أن تتدخل الإدارة الأميركية، معنا".

وشدد على أنه "علينا أن ننخرط، أوروبيين وأميركيين، مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمحاولة إيجاد حل في الأيام المقبلة".

ونفذت إسرائيل صباح الأربعاء ضربات جديدة على غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع سقط عدد منها على مدن عدة بينها تل أبيب.

ويضع تصاعد الأحداث هذا جو بايدن في معادلة معقدة دبلوماسيا وسياسيا إذ يحضه الجناح اليساري في حزبه على الابتعاد بصراحة أكثر عن إسرائيل بعد الدعم المستمر الذي أبداه دونالد ترامب.

واتهم الرئيس الأميركي السابق الثلاثاء خليفته بإظهار "ضعف" وعدم دعم إسرائيل بما يكفي، خلال أسوأ مواجهات منذ سنوات بين حركة حماس والدولة العبرية.

وتتعرض الحكومة الفرنسية من جانبها، لانتقادات شديدة من اليسار الذي يعتبرها موالية لإسرائيل.

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