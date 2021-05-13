"القسام": لا خطوط حمراء إذا تعلق الأمر بالرد على العدوان

حذر "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إسرائيل، من مغبة مواصلة عدوانها على قطاع غزة.

وقال "أبو عبيدة" في كلمة متلفزة، بثتها قناة الأقصى (تابعة لحركة حماس) "لا خطوط حمراء، إذا تعلق الأمر بالرد على العدوان".

وأضاف "القدس هي محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات، وكل ثمن ندفعه وسندفعه هو فداء للأقصى والقدس".

وتابع "سلاحنا ومراكمتنا للقوة هو من أجل أرضنا والدفاع عن شعبنا والانتصار لمقدساتنا".

ونعى أبو عبيدة، قادة "القسام" الذين قضوا خلال الهجمات الإسرائيلية.

وقال في هذا الصدد "ليس غريبا ارتقاء ثلة من أبطال القسام وعلى رأسهم القائد باسم عيسى (قائد لواء غزة) في هذه المعركة".

والأربعاء، أعلنت كتائب القسام عن استشهاد قائد لواء غزة، باسم عيسى برفقة مجموعة من رفاقه، في قصف إسرائيلي استهدفهم.

وأشار إلى أن "ما يميز هذه المعركة، هو تكاتف شعبنا في كل الساحات وإجماعه على خيار المقاومة".

وأضاف "لم نتوقف ساعة عن الإعداد لدك حصون العدو، ونطمئن شعبنا بأن لدينا المزيد في جعبتنا مما يسره".

ورأى أن ضربات "كتائب القسام" أظهرت "هشاشة كيان العدو"

وأضاف مخاطبا إسرائيل "بالرغم من فارق الإمكانات العسكرية وجهنا ضربات صاروخية هائلة لم تجرؤ دول على أن توجه لكم عشرها منذ النكبة".

وتابع "قرار قصف تل أبيب والقدس وديمونا وعسقلان وأسدود وبئر السبع وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء".

ومنذ بدء التصعيد الإسرائيلي قصفت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام مدن تل أبيب وديمونا والقدس وغيرها بمئات القذائف الصاروخية ما أدى لأضرار كبيرة وسقوط قتلى وإصابات.