اتساع رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالضفة

اتسعت رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، لتشمل نحو 24 نقطة مواجهة في الضفة الغربية.

وعقب صلاة الجمعة، انطلقت في الضفة الغربية مسيرات منددة بالممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس، والجرائم في قطاع غزة، فرقها الجيش الإسرائيلي أغلبها مستخدما الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي شمال الضفة، تركزت المواجهات في قرى "بزاريا، وبيتا حوارة، بيت دجن، أوصرين، بورين" بمحافظة نابلس، وبلدة "كفر قدّوم" شرقي قلقيلية، إضافة إلى مواجهات أخرى اندلعت على المدخل الغربي لمدينة طولكرم، وبلدتي قفين، وزيتا.

كما اندلعت مواجهات في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، وبلدتي قراوة بني حسان، ودير استيا، ومدخل مدينة سلفيت.

أما وسط الضفة الغربية، فقد اندلعت المواجهات في عدد من قرى مدينة رام الله، وتركزت في قرى "بلعين وبُدرس، والنبي صالح، وبيت سيرا"، كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لرام الله.

وجنوبي الضفة المحتلة، وقعت مواجهات في مخيم العرّوب للاجئين، حاجز أبو الريش وسط الخليل، كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

واندلعت مواجهات على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا شرقي الضفة.

وكانت فصائل فلسطينية، قد وجهت دعوات للمشاركة في تلك المسيرات، على نقاط الاحتكاك في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الاثنين، استشهد 5 فلسطينيين بالضفة الغربية، وأصيب المئات بجراح، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي.

فيما أفادت آخر حصيلة رسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة، بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ الإثنين أسفر عن استشهاد 119 فلسطينيين، بينهم 31 طفلا و19 سيدة، وإصابة 830 بجروح.