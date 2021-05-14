"القسام" و "سرايا القدس" تقصفان مواقع إسرائيلية برشقات صاروخية

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس و"سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، قصف مواقع إسرائيلية برشقات صاروخية رداً على استمرار العدوان.

وفي بيان قالت "كتائب القسام" إنها قصفت بلدة "كريات ملاخي"، شمال قطاع غزة، برشقة صاروخية، دون أن تحدد أعداد الصواريخ التي أطلقتها أو أنواعها ومدياتها.

وفي بيان آخر، قالت "سرايا القدس" إنها قصفت مدن هرتسيليا (وسط إسرائيل) وعسقلان (جنوب) برشقة صاروخية، ولم تحدد هي الأخرى أعداد الصواريخ التي أطلقتها أو أنوعها ومدياتها.

ومنذ الاثنين، يستمر التصعيد الميداني في قطاع غزة، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل، وردّ فصائل المقاومة الفلسطينية باستهداف المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح".

وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على قطاع غزة منذ مساء الإثنين، إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا، و19 سيدة، و830 إصابة بجراح مختلفة.

فيما استشهد 5 فلسطينيين بالضفة الغربية، وأصيب المئات بجراح، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي.