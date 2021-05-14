غزة.. 122 شهيداً و900 مصاباً في الغارات الإسرائيلية منذ الاثنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة منذ مساء الإثنين، إلى 122 شهيدا و900 إصابة.

وقالت الوزارة إن عدد شهداء العدوان المتواصل على غزة ارتفع إلى "122 شهيدا، بينهم 31 طفلا و20 سيدة".

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضاً ليصل إلى 900، وصفت مصادر طبية جراحهم بالمتفاوتة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الإثنين، استشهد 6 فلسطينيين بالضفة الغربية، كما أصيب المئات بجراح، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي.