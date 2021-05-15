أسوشيتد برس تندد بهجوم إسرائيل على مبنى يضم مكتبا لها في غزة

دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى شاهق الارتفاع في مدينة غزة كان يضم مكاتب أسوشيتد برس ووسائل إعلامية أخرى اليوم السبت. قام جميع موظفي أسوشيتد برس وكل الموظفين المستقلين بإخلاء المبنى سالمين.

أصدر الرئيس والرئيس التنفيذي لأسوشيتد برس غاري برويت البيان التالي:

"نشعر بالصدمة والذعر إزاء أن الجيش الإسرائيلي استهدف ودمر المبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة. لقد عرفوا منذ فترة طويلة موقع مكتبنا، وعرفوا أن الصحفيين كانوا هناك. تلقينا تحذيرا بقصف المبنى. نسعى إلى الحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد. هذا تطور مزعج بشكل لا يصدق. لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح. كان هناك عشرات من صحفيي أسوشيتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى، ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب. لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم".