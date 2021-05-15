الجيش الإسرائيلي يدمر برجا يضم "الجزيرة" وأسوشيتد برس الأمريكية في غزة

دمر سلاح الجو الإسرائيلي، السبت، برجا سكنيا، يضم مكاتب إعلامية دولية، منها مكتب قناة الجزيرة القطرية، ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية، بمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، أن غالبية شقق البرج، سكنية، لكنه يحتوي جناحا لبعض المكاتب، ومنها مكتب قناة الجزيرة، ووكالة الأنباء الأمريكية (أسوشيتد برس)، وبعض الإذاعات المحلية، ومكاتب لأطباء ومحامين.

وأضافت المصادر، إن العمارة المكوّنة من 13 طابقا، تضم العديد من الأبراج المغذّية للإنترنت لقطاع غزة.

وقال وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة في غزة، إن الجيش أمهل "قاطني العمارة مدة ساعة لإخلائها".