رشقات صاروخية على مدن جنوب ووسط إسرائيل

أطلقت فصائل فلسطينية بقطاع غزة، السبت عشرات الصواريخ تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إن نحو 30 صاروخا أطلقت تجاه مناطق مختلفة في إسرائيل شملت مستوطنات غلاف غزة ومدن بينها تل أبيب وريشون لتسيون ونيس تسيونا وحولون (وسط).

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت سلطات الطيران المدني الإسرائيلي إلغاء نحو 40 رحلة جوية كان من المقرر أن تصل مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ولاحقا، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون، دون تفاصيل.