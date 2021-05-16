إسرائيل تعتقل أردنيين إثنين اجتازا الحدود في الطريق للقدس

اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الأحد، أردنيين اثنين، قالت إنهما تجاوزا الحدود في محاولة للوصول إلى مدينة القدس، بحسب إعلام عبري، فيما لم يصدر تعقيب فوري أردني.

وزعمت قناة "كان" الرسمية أنه "تم اعتقال مواطنين أردنيين مسلحين بالسكاكين في منطقة جلبوع (شمال) بعدما تجاوزا الحدود (بين البلدين)".

وأوضحت القناة أن الشابين الأردنيين كانا في طريقهما إلى مدينة القدس، دون مزيد من التفاصيل.

ويشهد الأردن منذ أكثر من أسبوع فعاليات احتجاجية داعمة لفلسطين، يطالب المشاركون فيها حكومة بلادهم باتخاذ "موقف قوي" إزاء ما يحدث في الأراضي المحتلة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.