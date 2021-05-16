استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

استشهد فتى فلسطيني (15 عاما)، الأحد، متأثرا بجراح أصيب بها الخميس الماضي، برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشهيد توفي "متأثراً بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس، أصيب بها الخميس الماضي، في مدينة الخليل".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، أن الشهيد هو محمد يونس فريجات في الـ 15 من عمره، وأصيب برصاصة اخترقت رأسه من الخلف واستقرت في عينه، مخلفة تهتكا في الدماغ.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في الضفة الغربية، منذ الإثنين الماضي إلى 18.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الإثنين، ازداد الوضع توترا بشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن 174 شهيدًا، بينهم 47 طفلًا و29 سيدة، إضافة إلى 1200 إصابة وفق بيان لوزارة الصحة صباح الأحد.

كما استشهد 18 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المئات من الجرحى.