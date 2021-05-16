الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا استثنائيا لبحث العدوان الإسرائيلي

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لبحث التوتر المتزايد، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

جاء ذلك بحسب بيان نشره الأحد، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بوريل أنه دعا الوزراء إلى اجتماع استثنائي بسبب "التوتر المستمر غير المقبول بين إسرائيل وفلسطين وسقوط ضحايا مدنيين".

وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الثلاثاء المقبل، مضيفا "سننسق ونناقش كيف يمكن أن يساهم الاتحاد الأوروبي في إنهاء العنف".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الإثنين، ازداد الوضع توترا بشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن 174 شهيدًا، بينهم 47 طفلًا و29 سيدة، إضافة إلى 2000 إصابة وفق بيان لوزارة الصحة صباح الأحد.

كما استشهد 19 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المئات من الجرحى.