"الكابينت" الإسرائيلي يصادق على استمرار قصف غزة

صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) الإسرائيلي، الأحد، على استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "الكابنيت" صادق في ختام اجتماع استمر لأكثر من 4 ساعات على استمرار الهجمات في القطاع وفق خطة الجيش الإسرائيلي.

وأضافت: "لم يناقش الوزراء خلال جلسة اليوم وقف إطلاق النار، لكن قيل لهم إنه سيتم إبلاغهم حال طرح اقتراح بالهدنة".

ويضم "الكابينت" 16 وزيرا إسرائيليا بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والأحد، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 188، بينهم 55 طفلا، و33 سيدة، وإصابة 1230 بجراح مختلفة من بينهم خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.