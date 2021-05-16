بلدية غزة: إسرائيل دمرت نحو 40 شارعاً ومفرقا

قالت بلدية غزة، الأحد، إن مقاتلات الجيش الإسرائيلي، تعمدت تدمير الكثير من الشوارع ومفترقات الطرق.

وذكر بيان أصدرته البلدية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف خلال العدوان الذي بدأ يوم الإثنين الماضي، نحو 40 من الشوارع والمفترقات.

وقال البيان "الاحتلال تعمد استهداف الشوارع والمفارق الحيوية في المدينة لاسيما الشوارع المؤدية للمستشفيات والجامعات وهو ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الإنارة".

وأضافت بلدية غزة "إن استهداف الاحتلال المتعمد للطرق والشوارع والمفارق الرئيسية في المدينة، يفاقم الأوضاع الإنسانية، ويصعّب حركة طواقم الإسعاف والطوارئ وجهود الإنقاذ في المدينة".

ودعت البلدية "المجتمع المنظمات الدولية والإنسانية للضغط على الاحتلال لتجنيب استهداف المنشآت المدنية والخدماتية في قطاع غزة".

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ومحاولات بسط السيادة الكاملة عليها، بانتقال التوتر إلى قطاع غزة، واندلاع جولة القتال الحالية، التي بدأت مساء الإثنين الماضي.

وحتى ظهر اليوم الأحد، بلغ عدد شهداء العدوان على غزة 181 شهيدا بينهم 52 طفلا و31 سيدة، و1225 إصابة.