طائرات إسرائيلية تقصف مركزا صحيا بصاروخين في غزة

استهدفت مقاتلات إسرائيلية الأحد، مركزاً صحياً يقع في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت "مركز صحي شهداء الدرج بصاروخين من طائرات الاستطلاع مما تسبب بأضرار جسيمة في المركز ووقف العمل به".

واستنكرت الوزارة "تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المؤسسات الصحية".

وطالبت الوزارة "المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتحييد وحماية الطواقم والمؤسسات الصحية وتجريم تلك الممارسات العدوانية بحق شعبنا ومؤسساته المدنية والصحية".

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ومحاولات بسط السيادة الكاملة عليها، بانتقال التوتر إلى قطاع غزة، واندلاع جولة القتال الحالية، التي بدأت مساء الإثنين الماضي.

ومن أهم الانتهاكات الإسرائيلية التي تسببت بالاحتقان الحالي، صدور قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء 12 منزلًا فلسطينيًّا في حي "الشيخ جراح"، الذي يعد أحد أحياء القدس الشرقية، من قاطنيها وتسليمها للسكان اليهود.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قُتل 181 شهيدا؛ بينهم 52 طفلا، و 31 سيدة و1225 إصابة بجراح متفاوتة، وفق إحصاء لوزارة الصحة.