استشهاد قائد "سرايا القدس" شمالي غزة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، استشهاد حسام أبو هربيد، قائد سرايا القدس (الذراع المسلّح للحركة)، في لواء شمال غزة.

وقالت الحركة، في بيان لها: "ننعى المجاهد أبو هربيد (37 عاما)، قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة".

وأضافت الحركة:" أن أبا هربيد استشهد خلال تنقّله بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ومتابعة سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه نجح في تصفية حسام أبو هربيد، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 10 مايو/أيار الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا، و35 سيّدة، وإصابة 1305 بجراح مختلفة.