طيار سابق في سلاح الجو الإسرائيلي: كنت جزءا من منظمة إرهابية

قال الطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، يوناتان شابيرا، إن الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب".

وفي حديثه للأناضول، أوضح النقيب شابيرا أنه التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1993، واستُبعد منه عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وأضاف أنه غير من آرائه بعد انضمامه للجيش الإسرائيلي وأدرك أنه كان "جزءا من منظمة إرهابية"، مشيرا أن عدد الأشخاص الذين يفكرون مثله لا يتجاوز بضعة آلاف.

وأردف قائلا: "الشخصيات والمفكرون الذين يؤمنون بإرهاب الجيش الإسرائيلي هم من يجب أن يقودوا البلاد".

وقال شابيرا: "الجيش الإسرائيلي منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب.. الحكومة الإسرائيلية حكومة يهودية عنصرية وتجر المنطقة كلها إلى كارثة".

وتابع "أنا أؤمن بهذا وهناك الكثير من يؤمنون بذلك، لكن الجميع لا يرغبون في قوله. هذه حقيقة يجب أن أقولها".

ودعا شابيرا العالم لحماية الفلسطينيين من الوضع الحالي، لأنهم يقتلون لأسباب عنصرية، وأنهم بحاجة لدعم كبير لإيقاف الكارثة.

وانتقد الضابط الطيار الإعلام الإسرائيلي ونظام التعليم، لافتا إلى أن الناس تعرضوا لغسيل دماغ ومنعوا من رؤية الحقيقة، وأن الأطفال يتم تربيتهم في نظام تعليم عسكري صهيوني بدرجة عالية.

وذكر شابيرا أنه تلقى تعليما يشجعه للانضمام للجيش الإسرائيلي لحماية شعبه، إلا أنه بعد خدمته في القوات الجوية وإلقائهم القنابل على المدنيين أدرك أن هذا العمل عمل إرهابي.

ولفت إلى أنه اعتقل وسجن عدة مرات بسبب مشاركته في احتجاجات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية لكسر الحصار عن غزة، فضلا عن فصله من جميع أعماله لدعمه الفلسطينيين وإلقائه محاضرات في أنحاء العالم.

وأكد شابيرا أن عملية غسل الأدمغة من وسائل الإعلام والحكومة والجيش كبيرة للغاية، مشيرا أنه استُبعد من الجيش الإسرائيلي وأطلق حملة لتشجيع أفرادا عسكريين آخرين للاستقالة.

وذكر أن 27 طيارا استقالوا من الجيش الإسرائيلي منذ عام 2003 وحتى اليوم.