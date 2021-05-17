دعت أطر حزبية ونقابية فلسطينية، الاثنين، إلى الإضراب الشامل في كل أماكن تواجد الفلسطينيين، غدًا الثلاثاء، واعتباره "يوم غضب" ضد الاحتلال بسبب تصعيده المتواصل في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في سلسلة بيانات، انسجاما مع خطوة مماثلة للجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني (الخط الأخضر) أمس الأحد، دعت فيها لإضراب شامل الثلاثاء.

واليوم دعت حركة "فتح" مختلف القطاعات إلى "الالتزام" بالإضراب الشامل، تعبيرا عن "وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده".

وأضافت: "تأكيدا على وحدة شعبنا في كل أماكن تواجده وانسجاما مع دعوة لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني، تدعو اللجنة المركزية لحركة فتح مختلف قطاعات شعبنا إلى الالتزام بالإضراب الشامل غدا الثلاثاء".

والأحد، قررت لجنة المتابعة، الإضراب العام والشامل الثلاثاء "ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وردا على العدوان على جماهيرنا (داخل إسرائيل)".

كما دعا اتحاد نقابات أستاذة وموظفي الجامعات الفلسطينية إلى الإضراب في كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

ودعا الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى الإضراب الشامل "في كافة مدارس الوطن وفي مقار وزارة التربية ومديرياتها".

كما دعت نقابة المحامين الفلسطينيين إلى الإضراب عن العمل أمام المحاكم.

وبالتوازي، يتداول ناشطون ملصقات حول كيفية تنفيذ وإدارة وإنجاح الإضراب، ليشمل أوسع قطاعات ممكنة في الضفة الغربية.

وحتى صباح الاثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري، إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة.