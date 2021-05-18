تصريح لوزير خارجية لبنان يلمح لانتقاد دول الخليج يثير غضباً داخلياً

أثارت تصريحات لوزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة عاصفة غضب على المستوى الرسمي في لبنان؛ حيث تم اعتبارها مساساً بالعلاقات مع دول الخليج.

وقال وهبة، في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية الاثنين، إن "دول أهل المحبة والصداقة والأخوة زرعوا (تنظيم) داعش في سهل نينوى والأنبار (العراق) وتدمر (سوريا)".

وعندما سألته مذيعة البرنامج عما إذا كان يتكلم عن دول الخليج العربي، ردّ وهبة بأنه "لا يريد أن يسمي أحداً".

وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أول المعترضين، إذ رأى أن كلام وهبة "يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد (المحسوبون على رئيس البلاد) وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".

واعتبر، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن موقف وهبة "يمثل محوراً معيناً في السلطة، وبالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون إلى تصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي".

كما صدر بيان من رئاسة الجمهورية اللبنانية قالت فيه إن ما صدر عن وهبة "يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها".

وأكدت رئاسة الجمهورية حرص الرئيس عون "على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا".

وكان وهبة أصدر، بعد ساعات قليلة من تصريحه، بيانا قال فيه إنه "فوجئ بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامه".

ونفى أن "يكون تناول الأشقاء في دول الخليج"، وأضاف أنه "لم يتطرق إلى تسمية أي دولة".

واعتبر وهبة أنه جرى تحوير كلامه بغية "توتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة (السعودية) ودول الخليج؛ تحقيقا لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان".

وأضاف: "نجدّد تأكيدنا الحرص على أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وأدعو المصطادين في المياه الراكدة إلى التوقف عن الاستثمار في الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه".

من جانبها، أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانيّة، بيانا، الثلاثاء، أكّدت فيه "اتصال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بوزير الخارجية شربل وهبه، لاستيضاحه حيثيات المواقف التي أدلى بها".

ووفق البيان، "أكّد دياب حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعدم الإساءة إليها، خصوصاً أن هذه الدول لطالما وقفت إلى جانب لبنان".

وشدد على "ثقته بأن هذا الدول لن تتخلى عن لبنان اليوم".

كما دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تصريحات وهبة.

وقال دريان، في بيان: "هذا الكلام غير مقبول ومدان ومرفوض ومردوده على قائله، والتراجع عنه فضيلة، ومن يتعرض للسعودية وسائر دول الخليج العربي فانه يتعرض بادئ ذي بدء للبنان".

وفي أبريل/نيسان الماضي، حظرت السلطات السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها، أو عبرها؛ بسبب ما قالت إنه "استغلالها في تهريب مواد مخدّرة إلى المملكة".