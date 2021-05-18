مصر تعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، الذي يشهد تدميرًا بالغًا جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل.

وقال متحدث الرئاسة المصرية عبر "فيسبوك"، إن "الرئيس السيسي يعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة".

وأضاف: "مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري تشن القوات الإسرائيلية عدوانا على قطاع غزة أسفر حتى صباح الثلاثاء، عن استشهاد 213 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1442 جريح.

ووفق مصادر حقوقية استهدف الجيش الإسرائيلي في غاراته منازل مدنيين وأبراجا سكنية ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى الشوارع والبنى التحتية في القطاع.