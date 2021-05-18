نتنياهو يبلغ واشنطن استعداده لوقف إطلاق النار خلال يومين أو ثلاثة

ذكرت قناة عبرية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الولايات المتحدة أنّ تل أبيب مستعدة لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية خلال يومين أو ثلاثة.

وقالت القناة (12) العبرية الخاصة، إن نتنياهو أبلغ واشنطن، الاستعداد لوقف إطلاق النار خلال يومين أو ثلاثة.

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن ذلك، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأطراف المعنية.

وقبل ذلك بفترة قصيرة، ذكرت القناة ذاتها، أنّ مصر تقدمت باقتراح لتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ابتداء من الخميس.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة "حماس" ولا السلطات المصرية بخصوص ما ذكرته القناة العبرية.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والمتواصل منذ 10 مايو/ أيار الجاري، 217 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.