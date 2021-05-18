4 شهداء و215 مصاباً في الضفة المحتلة بمواجهات مع قوات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، استشهاد 4 مواطنين برصاص حي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وبهؤلاء الشهداء، يرتفع إجمالا عدد الضحايا، منذ 7 مايو/ أيار الجاري، إلى 26 شهيدا ونحو 4 آلاف جريح.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن فلسطينيا استُشهد بعد أن وصل "مجمع فلسطين الطبي" من بلدة بلعين (غرب رام الله)، متأثرا بجروح حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس.‎

كما استُشهد فلسطيني ثانٍ؛ بعد أن أصيب برصاص حي في الصدر، وهو في "مجمع فلسطين الطبي" أيضا، وفق الوزارة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت الوزارة باستشهاد فلسطيني وإصابة 215 آخرين، خلال مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال في الضفة.

وصباحا، قالت الوزارة إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا بالرصاص؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز الحسبة- الكرنتينا في مدينة الخليل (جنوب).

واستجابة لدعوة من القوى والفصائل الفلسطينية، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء، إضرابا شاملا، يتخلله في الضفة مسيرات شعبية ومواجهات مع قوات الاحتلال في نقاط التماس.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وفي قطاع غزة، بلغ عدد ضحايا عدوان عسكري إسرائيلي، متواصل منذ 10 مايو الجاري، 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيّدة، بجانب 1442 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.