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"القسام" تكشف عن طيارة استطلاع جديدة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.05.2021 18:43
القسام تكشف عن طيارة استطلاع جديدة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، أنها أدخلت للخدمة "طائرة استطلاع مسيرة"، نفّذت طلعات رصد واستطلاع لأهداف ومواقع إسرائيلية.

وقالت "القسام" في بيان إن الطائرة من طراز "الزواري"، وسُمّيت بهذا الاسم تيمناً "بالشهيد القسامي المهندس التونسي محمد الزواري".

وأضافت: "طائرة الزواري المسيّرة تنفذ طلعات رصدٍ واستطلاع لأهداف ومواقع العدو وتعود إلى قواعدها بسلام".

وأظهر مقطع فيديو نشرته "القسام" مشاهد جوية للمناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وظهر في المشاهد أراض زراعية، وجسر، ودبابات إسرائيلية.

والزواري هو مهندس تونسي، كان عضوًا في كتائب القسام، وأشرف على مشروعها الخاص بتطوير صناعة الطائرات بدون طيار؛ واغتاله جهاز الموساد الإسرائيلي في صفاقس في ديسمبر/كانون أول 2016.

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