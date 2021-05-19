بايدن ووزير دفاعه يدعوان تل أبيب إلى إنهاء حملتها العسكرية على غزة

أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يتوقع من تل أبيب تخفيف هجومها العسكري على قطاع غزة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونتيناهو، اليوم، وهي الرابعة خلال أسبوع، حسبما ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتوقع تهدئة كبيرة اليوم في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار".

وعلى الأثر، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، بضرورة أن ينهي الجيش الإسرائيلي عملياته المتواصلة في قطاع غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري.

وذكرت قناة "كان" العبرية (رسمية) أنه في إطار ضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إسرائيل، تحدث أوستن هاتفيا مع غانتس، وقال له: "على الجيش الإسرائيلي أن ينهي العملية في غزة".