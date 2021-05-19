حصيلة العدوان بغزة: 219 شهيدا بينهم 63 طفلا و1530 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن عدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي، وصل إلى 219، بينهم 63 طفلا، و36 سيدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الجرحى وصل إلى 1530، دون توضيح طبيعة إصاباتهم.

وصباح اليوم الأربعاء، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، في قصف جوي إسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طائرة إسرائيلية قصفت بـ 3 صواريخ، منزل الصحفي يوسف أبو حسين، بحي الشيخ رضوان، وهو مذيع في إذاعة صوت الأقصى المحلية، ما أدى إلى مقتله.

وفي حادث آخر، أسفرت غارة إسرائيلية على شقة بحي الرمال، غربي غزة، عن استشهاد فلسطينيَين اثنين وإصابة آخريْن (دون ذكر عدد محدد).

وفي أحدث الغارات على قطاع غزة، قصفت الطائرات، منزل القيادي في حركة حماس، عطا الله أبو السِبَح، في مدينة رفح (جنوب).

كما قصفت الطائرات، منزلين آخرين، الأول في مدينة دير البلح، وسط القطاع، والثاني في مدينة خانيونس (جنوب).

وجنوباً، دمرت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ مبنى يضم مقراً لجمعية خيرية وسط مدينة رفح.

كما دمّرت الطائرات الإسرائيلية منزلاً سكنياً في بلدة بيت حانون (شمال)، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق ليل الثلاثاء/ الأربعاء، قصفت طائرات إسرائيلية أرضاً فارغة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وموقعاً للمقاومة في جباليا شمالي القطاع.

وشنت الطائرات والمدافع الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مدينتي خانيونس ورفح جنوبي القطاع.

ووفق مصادر صحفية، فإن الغارات استهدفت بنى تحتية وأراضٍ مجاورة لمنازل المواطنين، فينا أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها تجاه ساحل بحر خانيونس.

ووسط القطاع، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخاً باتجاه شاحنة متوقفة بمخيم المغازي، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل لليوم العاشر، إلى 221 شهيداً، بينهم 63 طفلاً، و36 سيّدة، بجانب أكثر من1500 جريح.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إن 52 مقاتلة تابعة له، ألقت 122 قنبلة على أهداف في قطاع غزة، الليلة الماضية خلال 25 دقيقة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد هيدي زيلبرمان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال زيلبرمان إن المقاتلات الإسرائيلية دمرت 12 كيلومترا من الأنفاق التابعة لحركة "حماس"، والتي ضمت منصات إطلاق صواريخ وأسلحة بحرية.

وأضاف أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى مقتل 10 ناشطين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خلال غارات ليلية في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.