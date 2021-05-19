حماس تستنكر "تقصير" أونروا إزاء النازحين إلى مدارسها في غزة

استنكرت حركة "حماس"، الأربعاء، ما وصفته بتقصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تجاه النازحين الفلسطينيين في مدارسها بغزة بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية بالحركة، في بيان، إن حركته "تستنكر بشدة تقصير وكالة أونروا في قطاع غزة، وغياب دورها تجاه النازحين في مدارسها".

واتّهم نعيم "أطرافا محددة في الوكالة (لم يسمّها) بإعاقة تحرك المؤسسة لتقوم بواجبها تجاه النازحين، بحجج واهية".

وأوضح أن النازحين لجأوا إلى مدارس "أونروا" بعد هدم منازلهم أو تضررها على نحو لم تعد فيه صالحة للسكن، جراء العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة.

ولفت إلى "وجود نازحين أيضا من المناطق التي تعرضت للقصف الهمجي والعدوان الشديد من قبل الاحتلال".

وأضاف نعيم أن "النازحين يقبعون في مدارس الأونروا بغزة لليوم الثامن على التوالي، دون أي مقومات للحياة الآدمية"

وأعرب عن أمله بإحداث "تغير فوري في سلوك الوكالة، والتحرك لتزويد الناس بكل باحتياجاتهم الإنسانية".

ولم يصدر تعقيب فوري من وكالة أونروا على اتهامات "حماس".

والإثنين، أعلنت "أونروا" أن 34 ألف فلسطيني لجأوا إلى أكثر من 40 مدرسة تابعة لها في قطاع غزة؛ هربا من الهجمات الإسرائيلية.

وحتى الأربعاء، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري، 219 شهيدا، بينهم 63 طفلا، و36 سيدة، فيما تم تسجيل 1530 إصابة.