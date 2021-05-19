شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة فجر اليوم

استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف جوي إسرائيلي فجر الأربعاء على مدينة غزة.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن طائرة إسرائيلية قصفت بـ 3 صواريخ، منزل الصحفي يوسف أبو حسين، بحي الشيخ رضوان، وهو مذيع في إذاعة صوت الأقصى المحلية، ما أدى إلى مقتله.

ونعت إذاعة صوت الأقصى، الشهيد، وقالت إنه "أحد فرسان الكلمة والحقيقة ويعمل مذيًعا فيها منذ سنوات".

من ناحيته، نعى اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية الصحفي أبو حسين؛ وقال في بيان إن هذا الاستهداف الجبان لن يخرس صوت فلسطين (..) وستستمر التغطية بكل مهنية، ومسؤولية".

وفي حادث آخر، أسفرت غارة إسرائيلية على شقة بحي الرمال، غربي غزة، عن مقتل فلسطينيَين اثنين وإصابة آخريْن (دون ذكر عدد محدد).

وفي أحدث الغارات على قطاع غزة، قصفت الطائرات، منزل القيادي في حركة حماس، عطا الله أبو السِبَح، في مدينة رفح (جنوب).

كما قصفت الطائرات، منزلين آخرين، الأول في مدينة دير البلح، وسط القطاع، والثاني في مدينة خانيونس (جنوب).

وجنوباً، دمرت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ مبنى يضم مقراً لجمعية خيرية وسط مدينة رفح.

كما دمّرت الطائرات الإسرائيلية منزلاً سكنياً في بلدة بيت حانون (شمال)، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق ليل الثلاثاء/ الأربعاء، قصفت طائرات إسرائيلية أرضاً فارغة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وموقعاً للمقاومة في جباليا شمالي القطاع.

وشنت الطائرات والمدافع الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مدينتي خانيونس ورفح جنوبي القطاع.

واستهدفت الغارات بنى تحتية وأراضٍ مجاورة لمنازل المواطنين، فينا أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها تجاه ساحل بحر خانيونس.

ووسط القطاع، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخاً باتجاه شاحنة متوقفة بمخيم المغازي، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إن 52 مقاتلة تابعة له، ألقت 122 قنبلة على أهداف في قطاع غزة، الليلة الماضية خلال 25 دقيقة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد هيدي زيلبرمان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال زيلبرمان إن المقاتلات الإسرائيلية دمرت 12 كيلومترا من الأنفاق التابعة لحركة "حماس"، ضمت منصات إطلاق صواريخ وأسلحة بحرية.

وأضاف أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى مقتل 10 ناشطين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خلال غارات ليلية في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.