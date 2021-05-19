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وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه إثر تلميحاته حول الخليج

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.05.2021 11:47
آخر تحديث في 19.05.2021 11:55
وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه إثر تلميحاته حول الخليج

طلب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، من رئيس البلاد ميشال عون، إعفاءه من مهامه على خلفية أزمة أثارها تصريح له اعتبره البعض مسيء للسعودية ودول الخليج.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، بأن "عون استقبل في مقر رئاسة الجمهورية الوزير وهبة، اليوم، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية".

ولم توضح الوكالة ما إذا الرئيس عون قبل استقالة الوزير وهبة أم لا.

وكان وهبة قال الاثنين في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، إن "دول أهل المحبة والصداقة والأخوة (دون تسمية) زرعوا داعش في سهل نينوى والأنبار (العراق) وتدمر (سوريا)"، واصفا ضيفا سعوديا بأنه من "أهل البدو".

ولاحقا نفى وهبة في بيان أن يكون تناول "الأشقاء في دول الخليج أو تطرق إلى تسمية أي دولة"، مؤكدا أنه جرى تحوير كلامه بغية "توتير العلاقات مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج".

وأثار تصريح وزير خارجية لبنان ردود فعل رافضة من مسؤولين لبنانيين بينهم الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اللذين اعتبرا أن التصريح يمس بالعلاقات مع دول الخليج.

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