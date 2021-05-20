الجيش التركي يعلن تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا/ ي ب ك"، أثناء محاولتهما التسلل إلى منطقة "غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين كانا يعتزمان دخول منطقة "غصن الزيتون" وقدما من مدينة تل رفعت الخاضعة لاحتلال المنظمة الإرهابية.

وأضاف البيان أن قوات الأمن التركية استطاعت تدمير مخابئ عائدة للمنظمة الإرهابية أثناء عملية تحييد الإرهابيين.

وأكد أن القوات المسلحة التركية ستواصل ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، حيث يستخدمونها منطلقا لتنفيذ الهجمات.