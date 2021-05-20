تقرير أممي: "ي ب ك" يواصل تجنيد الأطفال في سوريا

أكد تقرير أممي أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، يواصل تجنيد الأطفال للقتال في صفوفه بسوريا.

جاء ذلك في تقرير للأمم المتحدة يوثّق الانتهاكات تجاه الأطفال في سوريا، خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2018-يونيو/ حزيران 2020.

وبحسب التقرير، فإن "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، جنّد 149 طفلاً، 23 منهم دون سن الـ 15، وذلك بعد إبرام اتفاق بينه وبين الأمم المتحدة، عام 2019، لاطلاق سراح الأطفال المتواجدين في بنيته.

وأوضح أن التنظيم الإرهابي، جندّ 318 طفلاً وزجّهم في الحرب، بين عامي 2018-2020، فيما قام ذراعه النسائي بتجنيد 99 طفلة.