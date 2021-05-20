في أول اتصال بينهما.. بايدن يبحث مع السيسي وقف التصعيد بغزة

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال أجراه بايدن بالسيسي، حسب بيان للرئاسة المصرية، وهو أول اتصال بين الرئيسين منذ تولي بايدن منصبه في يناير/كانون ثاني الماضي.

وحسب البيان، فإن الاتصال "تناول التباحث وتبادل والرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة".

ومنذ العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى واستهداف قطاع غزة، تقوم مصر باتصالات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وقادة المجتمع الدولي، لبحث التهدئة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب 1900 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

فيما استشهد 29 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأُصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.