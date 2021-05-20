مسؤولون إسرائيليون يتوقعون انفراجة بشأن التهدئة خلال 24 ساعة

قال مسؤولون إسرائيليون، الخميس، إنه من الممكن تحقيق انفراجة في اتصالات وقف إطلاق النار في غزة خلال الساعات الـ24 القادمة.

ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري، عن مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم) قولهم، إنهم يعتقدون أنه "سيكون من الممكن تحقيق اختراق خلال الـ24 ساعة القادمة".

وأضاف المسؤولون: "تجري محادثات وقف إطلاق النار من خلال وسيطين وهما المخابرات المصرية ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند".

وذكروا أن "المخابرات المصرية هي قناة الوساطة الرئيسية وعلى اتصال مع قيادة حماس في قطاع غزة".

ولفت الموقع أن المبعوث الأممي يجري محادثات مع قيادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، التي يتواجد فيها رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وعدد آخر من أبرز قيادات الحركة.

ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي، لم يكشف عن هويته، أن "محادثات وقف إطلاق النار أصبحت أكثر كثافة في اليوم الأخير".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية رجحت منذ ليلة الأربعاء انتهاء العملية الإسرائيلية الخميس أو الجمعة.

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب 1710 جرحى، بحسب وزارة الصحة.

فيما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأُصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.