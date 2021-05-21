إصابة 20 فلسطينيا خلال اقتحام المسجد الأقصى

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إصابة 20 فلسطينيا بجروح، خلال اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

ووفق بيان لجمعية الهلال الأحمر (غير حكومية)، "أصيب 20 فلسطينيا بجروح متباينة، خلال اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة".

وقال شهود عيان، إن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، واستهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح واختناق.

وأضاف الشهود أن آلاف المصلين احتفلوا في باحات المسجد الأقصى بانتصار المقاومة على العدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات مؤيدة لحركة "حماس".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن فلسطينيين رشقوا قوات الشرطة بالحجارة وزجاجات حارقة قبل تفجر الأحداث.

وفي وقت سابق الجمعة، أدى 50 ألف فلسطيني صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، كما أدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية الوحشية في الأراضي الفلسطينية.

فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إصابة 38 فلسطينيا بجروح، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وبدأ فجر اليوم الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.