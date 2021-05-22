البرلمان اللبناني يوصي بمضي الحريري لتشكيل الحكومة

أوصى البرلمان اللبناني، السبت، بضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوصول سريعا إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون.

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام جلسة عقدت في قصر "الأونيسكو" بالعاصمة بيروت لمناقشة رسالة عون المتعلقة بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، بحضور الحريري والكتل النيابية المختلفة.

والثلاثاء وجه عون رسالة إلى البرلمان تتعلق "بتأخر الحريري في تشكيل الحكومة وتطالب باتخاذ قرار مناسب بشأن ذلك".

وقال بري، إن المجلس "كلف الحريري لتشكيل الحكومة وأن أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا الآن في صدده".

ولا ينص الدستور اللبناني على إمكانية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف في حال تم التأخير بتشكيلها.

وتقدم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران بباسيل في كلمة له خلال الجلسة، بـ"اقتراح تعديل دستوري يعطى مهلة شهر لتشكيل الحكومة".

فيما أكد الحريري في كلمة له، أنه لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه (دون تحديد)".

ويختلف الحريري المكلف بتشكيل الحكومة منذ 7 أشهر مع عون حول تشكيلتها، ويتمحور الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء خصوصا المسيحيين منهم.

ويتهم الحريري عون، بمحاولة الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على "الثلث المعطل" في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي.