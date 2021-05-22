الجيش الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة والقدس

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات الماضية، 50 فلسطينيا بالضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس.

وقال النادي في بيان مقتضب: "حصيلة الاعتقالات التي نفذّها الاحتلال منذ يوم صباح أمس الجمعة حتى صباح اليوم أكثر من 50 مواطنًا من الضفة بما فيها القدس".

وذكر النادي، أن "مراكز التوقيف والتحقيق مكتظة بالمعتقلين، تحديدا في الضفة".

وأضاف: "غالبية المعتقلين قدمت لهم لوائح اتهام أو تم تمديد اعتقالهم، بينما غالبية المعتقلين في القدس يتم الإفراج عنهم بشروط".

والأربعاء قال النادي في بيان، إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 1800 فلسطيني، خلال موجهة التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المدن العربية داخل إسرائيل.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وانتقلت المواجهات إلى عموم الضفة الغربية والمدن الفلسطينية داخل إسرائيل، وانتهاء بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 مايو/أيار، انتهى بوقف لإطلاق النار فجر الجمعة.