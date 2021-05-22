الجيش العراقي يعلن مقتل 20 من "داعش" في 3 أسابيع

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، يحيى رسول، مقتل 20 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات أمنية وعسكرية نفذتها قوات بلاده على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي عقد، السبت، في العاصمة بغداد، لإيجاز العمليات العسكرية في البلاد، قال رسول إن "20 عنصرا من داعش قتلوا، كما تم ضبط 202 عبوة ناسفة، و963 قطعة سلاح في الفترة الممتدة بين 1 و21 مايو/أيار الجاري".

وأضاف رسول "ما تبقى من داعش في العراق هي الخلايا النائمة، وتعمل بشكل مفارز تتألف من 5-6 عناصر مختبئة، أو تدخل بعمق الصحاري والمناطق الوعرة في الجبال".

وتابع المسؤول العسكري، أن "الفترة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لطرد فلول التنظيم من البلاد".

وأطلقت القوات العراقية منذ مطلع مايو عمليات عسكرية شملت محافظات ديالى (شرق) وكركوك ونينوى (شمال)، لملاحقة خلايا تنظيم "داعش".‎

وبشأن التنسيق العسكري بين قوات الجيش والبيشمركة، أشار رسول إلى أن "مراكز التنسيق الأمني بين الجانبين ستكون بإشراف وقيادة الجيش ويشترك بها ممثلين عن صفوف القوات العراقية كافة، وستكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "عمل هذه المراكز سيكون للتنسيق بين القوات كافة، وكذلك تنسيق العمليات ضد عصابات داعش الإرهابية، وجمع المعلومات الاستخبارية".

وشكلت بغداد وأربيل نهاية العام الماضي، أربعة مراكز أمنية للتنسيق المشترك، مهمتها تحليل المعلومات الأمنية والاستخبارية الخاصة بتحركات مسلحي داعش في المناطق المشتركة في ديالى ونينوى وكركوك.

ومن المقرر بدء العمل بالمراكز الأمنية الأسبوع الجاري، وفق تصريحات رسمية لوزارتي الدفاع الإتحادية والبيشمركة.