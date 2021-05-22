الشرطة بغزة: تحييد قرابة 300 قذيفة إسرائيلية "لم تنفجر"

أعلنت الشرطة في قطاع غزة، السبت، أنها حيّدت قرابة 300 قذيفة وصاروخ إسرائيلي سقطت على منازل المواطنين ولم تنفجر، خلال العدوان الأخير.

وقال مدير عام الشرطة، محمود صلاح، إن فرق "هندسة المتفجرات" لا زالت تواصل عملها في التعامل مع "مخلفات" القصف الإسرائيلي من قذائف وصواريخ، رغم قلة إمكاناتها الفنية.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، من مقر قيادة الشرطة بغزة، الذي تعرض للقصف خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضاف صلاح، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف إرباك الجبهة الداخلية بقصف مقار الشرطة، وثنيها عن تقديم خدماتها، "إلا أن أبناء الشرطة لم يتوانوا عن المشاركة في مواجهة الاحتلال".

واستدرك: "فشل الاحتلال فشلاً ذريعاً في زعزعة أمننا وتهديد جبهتنا الداخلية، وبقي أبناء الشرطة ثابتين في مواقعهم يقدّمون الخدمة لأبناء شعبنا باقتدار".

وأشار إلى أن تدمير المقار الشرطية "لن يثنينا عن مواصلة عملنا وتقديم خدماتنا لأبناء شعبنا، وسنبقى الدرع الحامي لهم في كل المحطات وتحت كل الظروف".

وشدّد على أن الشرطة ستشرع بإعادة بناء ما دمره الاحتلال، وستستمر بتقديم خدماتها للمواطنين.

وأوضح أن جهاز الشرطة في غزة قدّم عدداً من الشهداء والمصابين، أثناء قيامهم على رأس عملهم خلال القصف الإسرائيلي.

وتابع: "ساهم أفراد الشرطة في تقديم المساعدة الإغاثية لأبناء شعبنا، وتوفير الجو المناسب لفرق وطواقم الإنقاذ، التي عملت على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم".

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءا من 13 أبريل/نيسان الماضي، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وانتقلت المواجهات إلى عموم الضفة الغربية والمدن الفلسطينية داخل إسرائيل، وانتهاء بشن تل أبيب عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 مايو/أيار، استمر 11 يوما وانتهى بوقف لإطلاق النار فجر الجمعة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".