رئيس الحكومة التونسية في زيارة رسمية لليبيا تستمر يومين

يجري رئيس الحكومة التونسية، السبت، زيارة رسمية إلى ليبيا بدعوة من نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.

ووفق نص البيان، تستمر زيارة هشام المشيشي إلى ليبيا يومين يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى ممثل في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي".

كما يرافقه أيضا "رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين) عبد المجيد الزار".

وبحسب البيان، "سيلتقي المشيشي بالدبيبة وعدد من المسؤولين الليبيين، كما سيكون للوفد المرافق مباحثات مع نظرائه الليبيين لتعزيز ودفع سبل التعاون المتاحة على أكثر من صعيد".

وتتزامن هذه الزيارة مع استئناف الرحلات الجوية عبر الخطوط التونسية تونس- طرابلس وهي أول شركة جوية تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا.

كما سيتم على هامش الزيارة افتتاح المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، ما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة ببن البلدين خاصة في مجال اعادة الإعمار.

والثلاثاء، أعلنت الخطوط الجوية التونسية استئناف رحلاتها إلى ليبيا اثر انقطاع منذ 2014 بسبب توتر الأوضاع الأمنية في ليبيا.

ولعدة سنوات، عانى البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة موحدة منتخبة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.