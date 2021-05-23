وفد أمني مصري بغزة للمرة الثالثة خلال أيام

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الأحد، إلى قطاع غزة، للمرة الثانية منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي، فجر الجمعة.

وقال مصدر فلسطيني مُطلع، إن "الوفد الأمني المصري برئاسة أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصري، وصل غزة، عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع".

وأضاف إن الوفد سيلتقي قيادة حركة حماس لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار (غير المباشرة) بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة.

ولم يكشف المصدر عن مدة الزيارة.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

وفجر الجمعة، جرى تنفيذ لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية بعد هجوم شنته الأخيرة على القطاع واستمر 11 يوما.