أعلن التحالف السعودي الإماراتي، صباح الاثنين، إحباط هجوم حوثي بـ"زورق مفخخ" جنوبي البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان، إنه أحبط "عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لمليشيا الحوثي بجنوب البحر الأحمر"، وفق ما نقت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف التحالف السعودي الإماراتي، أن "مليشيا الحوثي تستمر في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل عن الهجوم، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين حوله حتى الساعة 06:55 (ت.غ).

وبشكل مستمر يعلن التحالف عن إحباط هجمات للحوثيين سواءً في البحر الأحمر أو عبر المسيرات المفخخة والصواريخ تجاه السعودية.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف سعودي إماراتي عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.