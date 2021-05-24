الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بالقدس

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار، الإثنين، على فلسطيني في القدس الشرقية بدعوى الاشتباه في تنفيذه عملية طعن.

وقالت الشرطة، في بيان مقتضب، إنها رصدت "حادثة طعن بالقرب من المقر العام للشرطة في مدينة القدس".

وأشارت إلى أنه تم إطلاق النار على المشتبه في تنفيذه عملية الطعن، دون مزيد من التفاصيل.

لكن شهود عيان قالوا إنهم شاهدوا شابا ملقى على الأرض دون حراك.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وامتد العدوان الإسرائيلي إلى كافة الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بأراضي 48، والذي شمل قصفا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة، وأسفر عن 280 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة.

بينما قٌتل 13 إسرائيليا وأصيب مئات؛ خلال رد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على العدوان بإطلاق صواريخ على إسرائيل، قبل أن يبدأ فجر الجمعة، وقف لإطلاق النار بين الجانبين بعد 11 يوما من العدوان على غزة.